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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 15:44

29 декабря ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

Никто не пострадал
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Об обстреле сообщил губернатор Курской области

Об обстреле сообщил губернатор Курской области

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под минометный обстрел ВСУ 29 декабря попали село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского района Курской области.

Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен — он пострадал от прямого попадания.

Также в Теткино перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, поселок частично обесточен. Все спецслужбы на месте, в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены, пообещал губернатор региона Роман Старовойт.