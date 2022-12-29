29 декабря ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

Об обстреле сообщил губернатор Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под минометный обстрел ВСУ 29 декабря попали село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского района Курской области.

Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен — он пострадал от прямого попадания.

Также в Теткино перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, поселок частично обесточен. Все спецслужбы на месте, в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены, пообещал губернатор региона Роман Старовойт.