Куряне чаще стали расплачиваться по картам

Наличные уходят в прошлое? Фото: Даниил НАЙХИН

Жители Курской области все чаще используют банковские карты для оплаты товаров и услуг, переводов, в том числе через систему быстрых платежей, и реже снимают наличные.

По данным Банка России, в регионе за девять месяцев 2022 года с использованием платежных карт совершено почти 174 миллионов операций, что на 11% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сумма безналичных операций увеличилась на 4% и составила 230 млрд рублей.

В Курской области работают почти 1200 банкоматов и 25 тысяч терминалов. Количество банкоматов в регионе, как и в целом по России, снижается: их стало на 9% меньше, чем годом ранее.

- Одна из причин сокращения сети банкоматов - популяризация безналичных операций, а также развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов и популярность мобильных приложений банков. Доля безналичных операций — 92% от общего количества транзакций по картам за девять месяцев этого года, а общий объем таких операций составил 93,1 млрд рублей, – отметил заместитель управляющего Курским отделением Банка России Александр Устенко.