Для Курска закупят 22 трамвая

В городе обещают реконструировать депо, восемь тяговых подстанций и 42,6 километров путей Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске возводят новый блок проходной в трамвайном депо. К работе на объекте специалисты приступили 21 декабря. К концу января помещение начнут использовать.

Здесь будут расположены проходная, диспетчерский пункт, комнаты медицинского осмотра и отдыха водителей, отдел охраны и хозяйственные помещения. Модуль будет задействован в работе до момента возведения нового здания проходной.

В рамках реформирования курского трамвая планируют закупить 22 трамвая, реконструировать депо, восемь тяговых подстанций, 42,6 километров путей, а также обеспечить ремонт и строительство контактной сети.