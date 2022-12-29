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НовостиДеловой Курск29 декабря 2022 14:03

Для Курска закупят 22 трамвая

Сейчас в депо строят новый блок проходной
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В городе обещают реконструировать депо, восемь тяговых подстанций и 42,6 километров путей

В городе обещают реконструировать депо, восемь тяговых подстанций и 42,6 километров путей

Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске возводят новый блок проходной в трамвайном депо. К работе на объекте специалисты приступили 21 декабря. К концу января помещение начнут использовать.

Здесь будут расположены проходная, диспетчерский пункт, комнаты медицинского осмотра и отдыха водителей, отдел охраны и хозяйственные помещения. Модуль будет задействован в работе до момента возведения нового здания проходной.

В рамках реформирования курского трамвая планируют закупить 22 трамвая, реконструировать депо, восемь тяговых подстанций, 42,6 километров путей, а также обеспечить ремонт и строительство контактной сети.