Курян предупредили о гололеде и тумане 30 декабря

Курян просят быть осторожными на улице Фото: Даниил НАЙХИН

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 29 декабря и в течение суток будет облачно. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Местами туман, ночью местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6 — 11 метров в секунду. Температура: - ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем от -1 до +4.

Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед, предупреждает МЧС региона.

Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям рекомендуют обзавестись тростью с резиновой набойкой.