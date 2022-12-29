Курянка лишилась денег, желая попасть на концерт

Женщина обратилась в полицию, когда ее заблокировал "продавец" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жительница Железногорска давно мечтала попасть на концерт популярного исполнителя. Когда она увидела в соцсетях объявление от некого пользователя, который предлагал лишние билеты, то с радостью согласилась их приобрести. Связавшись с продавцом, обсудила цену, ряд и место. Оплату за билеты — шесть тысяч рублей нужно было перечислить на банковскую карту, что женщина и сделала. Но как только она перевела деньги, ее тут же заблокировали.

Дальнейшие попытки связаться с продавцом не принесли успеха. Тогда девушка поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

По данному факту проводится проверка, сказали в УМВД региона.

Стражи порядка в очередной раз напоминают, что покупку билетов в кино, на концерты и другие мероприятия лучше совершать в кассах или же на официальных сайтах организатора мероприятий.