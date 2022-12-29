В Курске сотрудницу банка подозревают в краже денег

Оперативники сумели установить взаимосвязь между накопившимися долгами в миллион рублей и действиями сотрудницы банка Фото: Светлана ВОЛКОВА

К 28-летней сотруднице банка обратилась знакомая с просьбой помочь получить небольшой кредит. Специалист банка сама быстро оформила займ, используя телефон курянки. Но, как выяснилось, сохранила себе логины и пароли от личного кабинета клиентки, которыми решила воспользоваться, рассказали в УМВД региона.

За год сотрудница банка оформила на знакомую пять кредитов. Деньги, поступавшие на чужую карту, она быстро переводила на свои счета и тратила на свои нужды. Ситуацию удавалось сохранять в тайне до тех пор, пока владелица карты могла обслуживать займы. Когда сумма платежей стала неподъемной, женщина поняла, что не могла взять столько денег в долг и обратилась в полицию.

Оперативники сумели установить взаимосвязь между накопившимися долгами в миллион рублей и действиями сотрудницы банка. После задержания девушка дала признательные показания и пообещала возместить ущерб. Тем не менее, за совершенное преступление ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

В любой ситуации стоит понимать, что номера карт, логины, пароли и проверочные коды – ключ к вашим финансам. Если они не известны посторонним – ваши деньги в безопасности, предупреждают в УМВД.