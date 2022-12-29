Курские дорожники продолжают уборку снега

Мэрия отчиталась, на каких улицах убрали снег Фото: Даниил НАЙХИН

В ночь на 29 декабря в работах по уборке снега было задействовано 63 единицы техники, израсходовано более 1318 тонн песко-соляной смеси.

Проводились работы по очистке автомобильных дорог, пешеходных зон, обработке песко-соляной смесью, сообщает мэрия Курска.

Почистили тротуары по информации горадминистрации на следующих улицах: 50 лет Октября, Косухина, Гагарина, Серегина, Энергетиков, Парковая, Бойцов 9-й Дивизии (участок от улицы 50 лет Октября до проспекта Вячеслава Клыкова), К. Воробьёва, Студенческая, Орловская, Майский бульвар, Просторная, Веспремская, проспекты Н. Плевицкой, Вячеслава Клыкова, Сергеева, Дружбы, Хрущева, Кулакова, Энтузиастов, проезд от улицы Орловская до улицы Студенческая.

Днем должны очистить остановки от снега, проезжую часть дорог и тротуаров, обработать песко-соляной смесью, а также очистить решетки ливневых канализаций.