В Курске наградили многодетные семьи

Торжественная церемония прошла в Доме Советов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске почетными и нагрудными знаками «Материнская доблесть — Отцовская слава» и «За заслуги в воспитании детей» наградили многодетные и приемные семьи. Медали вручил губернатор Курской области Роман Старовойт. Торжественная церемония прошла в Доме Советов.

Так, награду получила семья Халеевых. Стаж семейной жизни Виктора и Светланы - 35 лет. У супругов три дочери, которые в школьные, студенческие годы достигли высоких результатов в спорте. Виктор работает тренером отделения легкой атлетики в спортивной школе № 1.

Как говорят в городской администрации, Халеевы — спортивная семья, активное участие принимает в спортивной жизни города и области, участвуя в массовых пробегах «Лыжня России», «Кросс Наций», личным примером ведя за собой своих детей, внучек и учеников.

Супруги Халеевы награждены нагрудным знаком Курской области «За заслуги в воспитании детей».