Курян приглашают на легкоатлетический забег 1 января

Старт забега состоится в 9:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

1 января любой желающий может принять участие в легкоатлетическом забеге, об этом сообщили в управлении молодежной политики, физической культуры и спорта. Мероприятие пройдет в Парке «Боева дача».

Спортсмены должны будут преодолеть дистанцию 2800 метров - это два круга. Старт состоится в 9:00.

Всех участников будут угощать горячим чаем и мандаринами.

Ранее КП сообщала, что сегодня, 29 декабря, в Курске откроется Губернский каток, расположенный на улице Ленина рядом с драмтеатром.

Куряне смогут посетить первый сеанс в 18:30. Кассы начнут свою работу уже с 12:00.

Каток бесплатно в любое время смогут посещать дети до пяти лет, многодетные семьи, дети с ОВЗ, пенсионеры, дети из ЛНР и ДНР, а также участников СВО.

По будням первые три сеанса будут бесплатными для всех - в 11:00, 12:30 и 14:00. В остальное время вход — 150 рублей, прокат коньков - 150 рублей.