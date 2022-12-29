К концу 2024 года в Курске на проспекте Плевицкой появится новая школа

Строительство начнется в 2023 году Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2023 году в Курске на проспекте Надежды Плевицкой начнут строить новую школу. Ранее Курская область прошла отбор для получения субсидии на реализацию этого проекта у Минпросвещения РФ, сообщают в обладминистрации.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 1600 мест. Предполагается, что школу возведут по проекту повторного применения, уже реализованному в Ленинградской области.

Закончить строительство должны к концу 2024 года.

- Проспект Плевицкой – динамично развивается, и мы используем все инструменты, в том числе, федеральной поддержки для развития этого района Курска. Потребность в социальной инфраструктуре высокая, - сказал губернатор Роман Старовойт.