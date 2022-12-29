Еще 15 курян заболели коронавирусом

На ИВЛ находятся девять человек Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 29 декабря, в Курской области коронавирусом заболели еще 15 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 150 000 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 161 человек, на ИВЛ – 9 (5 – инвазивная, 4 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2535 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.