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НовостиЗдоровье29 декабря 2022 6:22

Еще 15 курян заболели коронавирусом

Летальных случаев нет
Кристина ГОРБАТЕНКО
На ИВЛ находятся девять человек

На ИВЛ находятся девять человек

Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 29 декабря, в Курской области коронавирусом заболели еще 15 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 150 000 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 161 человек, на ИВЛ – 9 (5 – инвазивная, 4 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2535 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.