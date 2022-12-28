Под Курском сгорели дом и сарай

В 18:47 28 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в доме на хуторе Кочеток Фатежского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №45, Фатежского района ПЧ № 8, ПЧ № 3 г. Курска, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Здесь горели жилой дом и деревянный сарай.

Пожар тушили 19 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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