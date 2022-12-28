Губернский каток в Курске откроется 29 декабря

Каток расположен рядом с Театральной площадью Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 декабря в Курске откроется Губернский каток, расположенный на улице Ленина рядом с драмтеатром.

Куряне смогут посетить первый сеанс в 18:30. Кассы начнут свою работу уже с 12:00.

Каток бесплатно в любое время смогут посещать дети до пяти лет, многодетные семьи, дети с ОВЗ, пенсионеры, дети из ЛНР и ДНР, а также участников СВО.

По будням первые три сеанса будут бесплатными для всех - в 11:00, 12:30 и 14:00. В остальное время вход — 150 рублей, прокат коньков - 150 рублей.

Рядом с катком находится также горка для катания детей на тюбинге.