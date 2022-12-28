В Курске 19 семей переселили из аварийного жилья

Программа рассчитана до 2025 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В преддверии Нового года ключи от новых квартир получили 19 семей, проживающих в аварийных домах.

- Нам удалось досрочно реализовать адресную программу по переселению граждан из аварийного фонда, рассчитанную до 2025 года, - отметили в мэрии Курска.

Программа финансируется за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджетов города и области. Почти 65 семей получили ключи от новых квартир в развивающихся современных микрорайонах Курска. Таким образом в Курске пока расселили десять из 44 аварийных домов.

Также в канун Нового года квартиры получили десять жителей Обоянского района. В скором времени они смогут отпраздновать новоселье. Всего за десять лет 175 детей-сирот этого района обеспечили жильем.

А 26 декабря ключи от новых квартир получили двое жителей Поныровского района. Здесь за десять лет 157 курян из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили свое жилье.

Всего же в 2022 году курянам из числа детей-сирот предоставили 485 квартир.