В Курской области перед праздниками проверят аттракционы

Проверки пройдут до Нового года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Инспекторы Гостехнадзора проследят за безопасностью аттракционов в преддверии новогодних праздников.

Традиционно в период зимних каникул интерес курян к аттракционам растет. Чтобы безопасности жителей и гостей города, решивших прокатиться на каруселях, ничего не угрожало, специалисты инспекции Гостехнадзора проверят работу всех действующих аттракционов в парках развлечений.

Во время таких профилактических визитов они оценят соблюдение всех норм и требований и проследят, чтобы все аттракционы были безопасными с технической точки зрения, сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что до конца января в регионе действует запрет на использование и продажу фейерверков.

Это решение принято областной антитеррористической комиссией, контроль за его исполнением возложен на комитет региональной безопасности, правоохранительные органы и органы местного самоуправления. Специализированные магазины продолжают работать, им разрешено продавать хлопушки, бенгальские свечи и огни, холодные фонтаны и праздничную атрибутику.