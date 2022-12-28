В Курске в школе искусств и кинотеатре отремонтировали туалеты

Ремонт городские власти провели на условиях софинансирования Фото: Светлана ВОЛКОВА

Работы в рамках проекта «Народный бюджет» завершены в семи учреждениях культуры Курска.

- В этом году в детской школе искусств № 2 и центре досуга «Юность» отремонтировали санузлы и сделали их доступными для маломобильных граждан, - заявил мэр города Игорь Куцак, подводя итоги года.

Повезло еще некоторым учреждениям культуры. Так, в детской школе искусств № 7 заменили ограждение, в центре досуга «Родина» отремонтировали кровлю, а в культурном центре «Лира» заменили полы. Удалось отремонтировать фасад детской художественной школы № 1 и систему отопления и теплоузла в детской школе искусств № 3.

В 2023 году в рамках «Народного бюджета» теперь городские власти планируют ремонт детской школы искусств № 5, а также центров досуга «Мир» и «Юность». На работы выделено свыше семи миллионов рублей.