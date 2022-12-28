В Курской области нашли 49 нарушений, связанных с некачественной уборкой дворов

На нарушения жильцы могут жаловаться в Госжилинспекцию Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 и 27 декабря на территории Курской области наблюдались обильные осадки в виде мокрого снега. Для предупреждения несчастных случаев Госжилинспекция Курской области рекомендовала управляющим организациям оперативно очистить скатные кровли от нависшего снега и наледи, а также расчистить внутридворовые проезды, пешеходные дорожки и подходы к подъездам многоквартирных домов.

- Специалисты Госжилинспекции контролируют и координируют эту работу. В проверочных мероприятиях задействован весь коллектив ведомства - от сотрудников секретариата до руководителя. За два дня они проверили состояние 162 кровель и 392 придомовые территории. По результатам осмотров выявлено 62 нарушения, - сказали в администрации региона.

- 49 нарушений связаны с некачественной уборкой дворов, 13 – с очисткой крыш. Территории, прилегающие к скатным кровлям, где нависает снег, огорожены. Управляющим организациям поручено устранить нарушения в течение дня. Проверки продолжаются, - пообещал начальник Государственной жилищной инспекции Курской области Игорь Афонькин.