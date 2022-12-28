Пиротехнику из Курской области повезут в соседние регионы

В регионе разрешено продавать только хлопушки, бенгальские свечи и огни, холодные фонтаны и праздничную атрибутику Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 12 декабря до конца января в регионе действует запрет на использование и продажу фейерверков.

Это решение принято областной антитеррористической комиссией, контроль за его исполнением возложен на комитет региональной безопасности, правоохранительные органы и органы местного самоуправления. Специализированные магазины продолжают работать, им разрешено продавать хлопушки, бенгальские свечи и огни, холодные фонтаны и праздничную атрибутику.

В Курске провели мониторинг таких торговых точек. Представители областных структур, администрации города еще раз разъяснили продавцам и предпринимателям действующие ограничения, сотрудники МЧС проверили условия хранения огнеопасной продукции.

В торговых точках расположены информационные таблички, в некоторых запрещенные товары огорожены лентами. Работники магазинов подчеркнули, что куряне с пониманием относятся к запретам, о фейерверках практически никто не спрашивает; в городе не слышны громкие звуки от пиротехники.

Чтобы оказать поддержку предпринимателям, региональные власти проработали для них возможность продавать пиротехнику там, где нет ограничений. Есть договоренность с Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской областями.