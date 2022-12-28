У жительницы Курска мошенники списали 680 тысяч рублей

Полиция расследует обстоятельства ЧП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жительница Курска искала работу в Интернете и оставила свое резюме. Вскоре с ней связались работодатели и рассказали о выгодной ставке. С курянкой провели несколько собеседований и сообщили, что она подходит под вакансию. Для оформления трудоустройства, якобы в бухгалтерию организации необходимо было представить данные банковской карты.

У женщины не вызвало сомнений, когда помимо номера кредитки представители компании попросили назвать код с оборотной стороны карты, а после и цифровой код, поступивший в смс от банка. Якобы эта информация нужна была для включения реквизитов курянки в общую платежную систему.

Женщина поняла, что совершила ошибку, когда увидела оповещение о списании всех ее сбережений.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция настоятельно рекомендует курянам не переводить незнакомым людям деньги, никому не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. Эта информация нужна только мошенникам!