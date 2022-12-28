В Курске на Сумской иномарка сбила женщину

Авария произошла на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась 27 декабря примерно в 14:45 в районе дома № 52 по улице Сумская Курска.

49-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ланд Крузер», ехал по улице Сумская со стороны проспекта Клыкова в направлении улицы Дейнеки.

Здесь он сбил 28-летнюю девушку-пешехода. В результате ДТП она получила ранения и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД региона.

Ранее КП сообщала, что 38-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ-53215, врезался в остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль «Исузу», за рулем которого был 26-летний водитель, который по инерции продолжил движение и сбил 67-летнюю женщину-пешехода.

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