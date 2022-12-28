29 декабря на Курскую область опустится туман

Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу регионального Гидрометцентра на территории Курской области с 21:00 28 декабря по 21:00 29 декабря будет облачно. Ожидается небольшой снег, днем - мокрый снег.

На дорогах местами гололедица, днем местами туман. Ветер ночью - западный, днем - юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

Региональное ГУ МЧС просит автомобилистов быть осторожными на дорогах во время гололеда и тумана - соблюдать правила безопасности.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.