Школьница из Курска заняла первое место на соревнованиях по воздушной гимнастике

Соревнования прошли в Воронеже Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Воронеже прошли соревнования по воздушной гимнастике "UP-Fest". Участие в них приняла и спортсменка из Курска - третьеклассница лицея № 6 имени М. А. Булатова Элина Агибалова выиграла «золото». Школьница выступала на воздушных полотнах в категории «профессионалы».

Как сообщают в городской администрации, в студии воздушного эквилибра Элина занимается с пяти лет. В свои девять лет девочка является многократным победителем и призером различных чемпионатов и фестивалей воздушного искусства. В копилке ее достижений — четыре золотых и две серебряных медалей.

Элина делится, что она довольна результатом. Несмотря на то, что девочка много времени посвящает занятиям спортом, она хорошо учится и активно участвует в школьной жизни.