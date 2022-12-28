В Курске из-за КАМАЗа иномарка сбила женщину

Женщину доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 27 декабря примерно в 15:40 на улице 8-е Марта. В региональном УГИБДД рассказывают, 38-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ-53215, врезался в остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль «Исузу», за рулем которого был 26-летний водитель, который по инерции продолжил движение и сбил 67-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 27 декабря на территории Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 13:40 на улице Малых в Курске. По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда Вагон», сбил 53-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения.