В курском поселке сгорели гараж и летняя кухня

На пожаре никто не пострадал Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 28 декабря в 08:01. Горел дом по адресу: поселок Первоавгустовский Дмитриевского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить возгорание.

- В результате пожара сгорели гараж и летняя кухня под общей кровлей. Пострадавших нет, - сообщают в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 19 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».