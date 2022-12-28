Ночью в Курске улицы от снега расчищали 64 машины

Днем продолжат работы по очистке территорий от снега Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске дорожные службы продолжают устранять последствия снегопада, который обрушился на город вчера, 27 декабря. Так, в ночь на 28 декабря от снега расчищали автомобильные дороги и пешеходные зоны, а также обрабатывали песко-соляной смесью территории.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, расчистили тротуары на улицах 2-й Рабочей, Союзной, Станционной, 8-е Марта, Республиканской, Маяковского, Дубровинского, Октябрьской, Дзержинского, Сонина, Ленина, Радищева, Красная площадь, Максима Горького, Карла Маркса, Запольной, Перекальского, Красная Армия и др.

Снег убирали 64 единицы техники, израсходовали более 1149 тонн песко-соляной смеси.

Подрядные организации, в свою очередь, убирают парки и скверы от снега, обрабатывают пешеходные дорожки песко-соляной смесью.

В городской администрации сообщают, что днем продолжат работы по очистке проезжей части, тротуаров и остановочных павильонов от снега, а также обработку песко-соляной смесью.