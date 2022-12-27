Курская область заняла четвертое место во Всероссийском экологическом рейтинге

Регион стабильно удерживает четвертую строчку в экорейтинге Фото: Светлана ВОЛКОВА

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации» по итогам осени 2022 года. В основу расчета берут оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах региона.

Курская область более года уверенно занимает четвертое место в рейтинге. Регион опережают Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай. В десятку лучших также входят Москва, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Калужская область, Алтайский край и Чукотский АО.

- Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в регионе, - пояснил заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области Константин Поляков. - Министерство природных ресурсов всегда информационно открыто. Ведомство также проводит оперативную работу в части публикации актуальной экологической информации.