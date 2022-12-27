У дочери курского чиновника суд забрал пять участков

Решение еще могут обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области Золотухинский районный суд прекратил право собственности на пять земельных участков и взыскал около 70 тысяч рублей с дочери начальника отдела комитета лесного хозяйства Курской области. По мнению прокурора, госслужащий и члены его семьи приобретали имущество сверх своих доходов.

Суд частично удовлетворил исковые требования прокурора Золотухинского района, поданные в интересах Российской Федерации.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что в числе прочего имущества на имя дочери ответчика приобретено пять земельных участков на общую сумму около полутора миллионов рублей, один из которых в последующем она поменяла на другой и в результате сделки мены получила разницу в цене в размере около 70 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований прокурора, прекратив право собственности на пять земельных участков и взыскав с дочери чиновника около 70 тысяч рублей (разницу от обмена земельными участками). Имущество и деньги обращены в доход государства.

Решение не вступило в законную силу, его еще можно обжаловать, добавили в ведомстве.