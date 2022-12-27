В уходящем году ключи от квартир в Курской области получили 485 сирот

Очередь на жилье для детей-сирот планируют закрыть в регионе за три года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Торжественная церемония вручения ключей от квартир курянам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоялась в селе Зорино Обоянского района.

- В прошлом году на приобретение квартир в области было выделено 570 млн рублей, в этом году – почти миллиард рублей. Такими темпами в течение двух-трех лет мы сможем закрыть очередь на получение жилья среди представителей этой категории, – считает вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

В канун Нового года квартиры получили десять жителей Обоянского района. В скором времени они смогут отпраздновать новоселье. Всего за десять лет 175 детей-сирот этого района обеспечили жильем.

А 26 декабря ключи от новых квартир получили двое жителей Поныровского района. Здесь за десять лет 157 курян из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили свое жилье.

Всего же в 2022 году курянам из числа детей-сирот предоставили 485 квартир.