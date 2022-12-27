В Курске КАМАЗ столкнулся с иномаркой

Водителям рекомендуют быть осторожными на дороге Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 26 декабря примерно в 22:40 в районе дома №2 по улице Гремяченская Курска.

- Здесь столкнулись КАМАЗ-5814 под управлением 37-летнего водителя, который ехал по улице Гремяченская со стороны улицы 50 лет Октября в направлении автодороги М-2 "Крым" и автомобиль «Форд Мустанг», - рассказали в ГИБДД региона.

За рулем легковушки был 31-летний водитель. Он ехал с КАМАЗом в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил ранения и попал в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Ранее КП сообщала о смертельном ДТП, которое произошло в Октябрьском районе Курской области 26 декабря примерно в 17:20.