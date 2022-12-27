В Курсе дорожники будут убирать снег всю ночь

В городе снова идет снег
Фото: Даниил НАЙХИН
На борьбу со снегом в областном центре выведено 45 единиц техники, сообщает мэрия Курска.
Задействованы снегоуборочные комбинированные дорожные машины, погрузчики, пескоразбрасыватели, тракторы и другие.
За день дорожники израсходовали более тонны песко-соляной смеси.
В комитете дорожного хозяйства отметили, что уборка дорог ведется во всех районах города: по основным магистралям идут механизированные колонны, днём рабочие убирали остановки, пешеходные зоны и тротуары.
Дорожники продолжат убирать снег всю ночь.