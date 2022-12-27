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НовостиОбщество27 декабря 2022 18:19

В Курсе дорожники будут убирать снег всю ночь

За день на улицы города высыпали более тонны песко-соляной смеси
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В городе снова идет снег

В городе снова идет снег

Фото: Даниил НАЙХИН

На борьбу со снегом в областном центре выведено 45 единиц техники, сообщает мэрия Курска.

Задействованы снегоуборочные комбинированные дорожные машины, погрузчики, пескоразбрасыватели, тракторы и другие.

За день дорожники израсходовали более тонны песко-соляной смеси.

В комитете дорожного хозяйства отметили, что уборка дорог ведется во всех районах города: по основным магистралям идут механизированные колонны, днём рабочие убирали остановки, пешеходные зоны и тротуары.

Дорожники продолжат убирать снег всю ночь.