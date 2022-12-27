С 27 декабря в Курской области пройдут учебные стрельбы

Стрельбы продлятся четыре дня Фото: Светлана ВОЛКОВА

27, 28, 29 и 30-го декабря учебные стрельбы российских военнослужащих пройдут на специальных полигонах Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

- Прошу жителей района отнестись спокойно и с пониманием к повышению боевого мастерства наших защитников, - написал он в соцсетях.

В Курской области в очередной раз продлили действие "желтого" уровня террористической опасности, который введен в регионе с весны 2022 года. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Учитывая текущую стабильно напряженную оперативную обстановку на территории Курской области, решением антитеррористической комиссии с 21 декабря с 17:00 на 15 суток продлевается "желтый" уровень террористической опасности, - сказал глава региона.