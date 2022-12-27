В Курске из-за снегопада возникли проблемы в движении транспорта

Осадки в виде мокрого снега ожидаются и предстоящей ночью Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

27 декабря на Курск обрушился снегопад. По данным Росгидромета, осадки в виде мокрого снега ожидаются и предстоящей ночью. Из-за этого есть угроза для автомобильного движения и работы системы электроснабжения.

Как сообщают в областной администрации, на данный момент информации о чрезвычайных ситуациях на объектах ЖКХ и ТЭК, аварийном отключении электроснабжения не поступало. Дежурные бригады находятся в состоянии готовности реагировать в случаях налипания мокрого снега и падения деревьев. Министерство ЖКХ и ТЭК вместе с Госжилинспекцией и управляющими компаниями отвечают за расчистку тротуаров и крыш жилых домов.

Сегодня, 27 декабря, на номер 112 уже поступило 73 сообщения о затруднении движения на трассах, в частности, возникли проблемы на пересечении улиц Студенческой и 50 лет Октября.

Сейчас дорожные службы продолжают расчищать дороги от снега и наледи, особенно на участках, где есть крутые спуски и подъемы. Задействовано 311 единиц техники, 52 из них – на федеральных трассах, 214 – на дорогах регионального и межмуниципального значения, 45 – в областном центре. Израсходовано более 600 тонн противогололедных материалов, обработка будет продолжаться по мере расчистки трасс.