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НовостиОбщество27 декабря 2022 14:51

В Курской области установили 18 информационных табличек о героях и событиях военных лет

Дизайн и макеты конструкций разработали совместно с региональным Центром компетенций развития городской среды
Кристина ГОРБАТЕНКО
Таблички сопровождаются шрифтом Брайля

Таблички сопровождаются шрифтом Брайля

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В августе 2022 года в Курской области приступили к реализации нового проекта - размещению информационных табличек у мемориальных объектов региона. На данный момент в Курской области уже установили 18 металлических конструкций с информацией о памятниках и обелисках.

В областной администрации рассказывают, что таблички сопровождаются шрифтом Брайля, а также QR-кодом, ведущим на портал туристско-информационного центра Курской области Gokursk. На сайте можно узнать подробную информацию о каждом объекте.

Дизайн и макеты конструкций разработаны совместно с Центром компетенций развития городской среды Курской области.