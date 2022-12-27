В Курской области установили 18 информационных табличек о героях и событиях военных лет

Таблички сопровождаются шрифтом Брайля Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В августе 2022 года в Курской области приступили к реализации нового проекта - размещению информационных табличек у мемориальных объектов региона. На данный момент в Курской области уже установили 18 металлических конструкций с информацией о памятниках и обелисках.

В областной администрации рассказывают, что таблички сопровождаются шрифтом Брайля, а также QR-кодом, ведущим на портал туристско-информационного центра Курской области Gokursk. На сайте можно узнать подробную информацию о каждом объекте.

Дизайн и макеты конструкций разработаны совместно с Центром компетенций развития городской среды Курской области.