С 1 января штраф за безбилетный проезд в транспорте Курска вырастет до 1500 рублей

Новые автобусы будут работать до 23:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 1 января 2023 года начнутся изменения в работе курского общественного транспорта. Так, на магистральные маршруты №41, №46, №50 выйдут 50 новых автобусов большой вместимости. Как сообщают в областной администрации, они будут курсировать до 23:00.

Расплачиваться пассажиры будут при входе в транспорт двумя способами: наличными с приобретением бумажного билета у водителя либо через устройство бесконтактной оплаты с использованием банковской или транспортной, в том числе льготных, карт. В автобусах будут работать волонтеры курских вузов, которые помогут разобраться с особенностями оплаты. Также оплатить льготный проезд можно будет Картой жителя Курской области.

Кроме этого, с 1 января вырастет штраф за безбилетный проезд. Теперь он составит 1500 рублей, вместо ста, как было раньше.

Контролеры будут выявлять безбилетников и проверять оплату проезда в общественном транспорте: безналичную - через специальное устройство, оплату наличными пассажир должен подтвердить бумажным билетом, полученным у водителя. В случае льготного проезда контролер может попросить предъявить документ, подтверждающий это право.