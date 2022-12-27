Житель Курской области отправил мошенникам более шести миллионов рублей

Мошенники представились сотрудниками банка Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в конце ноября жителю Курчатова позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с его счетом происходит подозрительная активность - кто-то пытается оформить кредит, чтобы потом снять деньги. Чтобы предотвратить операцию нужно было оформить кредиты и отправить средства на безопасные счета.

Затем позвонил другой человек, который представился следователем и потребовал, чтобы мужчина в условиях строжайшей секретности следовал указаниям банковских работников.

Звонки продолжались без остановки, мужчину переключали с одного номера на другой. Ему рекомендовали срочно зайти в банковское приложение и подать заявку на оформление кредита на максимально возможную сумму. Так, курчатовец получил займ и сразу перевел деньги по нескольким расчетным счетам.

В итоге история повторялась изо дня в день, и кредиты требовали оформлять во всех банках. Объясняя это тем, что нужно защитить свои счета во всех кредитных учреждениях, даже в тех, клиентами которых он не является.

Так, за месяц мужчина оформил кредиты на сумму шесть миллионов 400 тысяч рублей. Когда в банке стали отказывать в очередном займе, он сообщил об этом телефонным собеседникам. На что мошенники над ним посмеялись, радуясь, что смогли забрать у него такую сумму.

Лишь тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.