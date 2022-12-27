С 29 декабря в Курске заработает приемная Деда Мороза

На Театральной площади также установлен почтовый ящик для писем Деду Морозу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 29 декабря на Театральной площади начнет работать приемная Деда Мороза. Юные куряне смогут пообщаться со сказочным волшебником в любой день до 8 января включительно.

Напомним, впервые курская резиденция Деда Мороза заработала в конце 2019 года. Тогда на прием пришли несколько тысяч ребят.

На Театральной площади также установлен почтовый ящик, в котором юные куряне могут оставлять свои пожелания, которые позже получит Дед Мороз.

Ранее стало известно, что Праздничная программа «Новогоднее приключение на мельнице» переносится в связи с погодными условиями.

- 28 декабря на территории будущего этнографического комплекса «Парк мельниц» в селе Красниково Пристенского района планировалась проведение интерактивного представления для детей и взрослых «Новогоднее приключение на Мельнице». Организаторы приносят извинения перед гражданами, которые уже запланировали провести свой досуг на свежем воздухе в назначенную дату, но для комфортного пребывания на территории комплекса необходима сухая, морозная погода. Принято решение о переносе мероприятия. О точной дате проведения будет объявлено дополнительно, - сказали в Доме Советов.