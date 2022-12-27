Завершилось формирование Правительства Курской области

Также министром комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области назначен Михаил Аксенов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области, как и планировалось, к концу года завершилось формирование регионального Правительства. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Завершили утверждение штатного расписания Правительства Курской области. Александр Чуркин и Оксана Крутько назначены на должности заместителей председателя Правительства Курской области, - сказал глава региона.

Также в министерство преобразован комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области. Эти сферы будет контролировать Михаил Аксенов.

Ранее Михаила Горбунова назначили заместителем Председателя Правительства Курской области – председателем комитета региональной безопасности. Также стало известно, что региональный комитет по культуре преобразован в министерство, его руководителем назначена Юлия Полетыкина.