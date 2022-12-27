В Курской области собрали гуманитарную помощь для ДНР и Херсонской области

Груз собрали в региональном комитете промышленности, торговли и предпринимательства Фото: Архив "КП"

В комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области собрали гуманитарную помощь для ДНР и Херсонской области. Об этом сообщили в областной администрации.

Так, местные жители получат продукты, медикаменты, детскую одежду и обувь, игрушки, спальные принадлежности, постельное белье, бытовую химию, посуду и многое другое. Поддержку в транспортировке оказал комитет региональной безопасности.

Также из Херсонской области поступила заявка на помощь для детей сотрудников местного МЧС. Окажут поддержку в этом вопросе не только комитет промышленности, торговли и предпринимательства, но многие министерства и структуры нашего региона.