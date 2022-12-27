28 декабря в Курской ожидается сильный ветер и снег

На дорогах будут снежные заносы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу регионального Гидрометцентра на территории Курской области с 21:00 27 декабря по 21:00 28 декабря будет облачно. Ночью ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильный снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью возможно местами налипание мокрого снега.

На дорогах - снежные заносы. Ветер западной четверти 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха составит ночью и днем от 3° мороза до 2°тепла.

Региональное ГУ МЧС просит автомобилистов быть осторожными на дорогах во время гололеда и плохих погодных условиях- соблюдать правила безопасности.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.