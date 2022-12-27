Два человека пострадали в ДТП в Курске

Аварии в Курске происходят ежедневно Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП случилось 26сдекабря примерно в 11:15 в районе дома № 68 по улице Соловьная Курска.

Здесь столкнулись ПАЗ-32053 под управлением 42-летнего водителя, который ехал по улице Соловьиная со стороны АЗС "Мотогаз" в направлении улицы Чайковского Курска и автомобиль ГАЗ-3110 , за рулем которого был 69-летний водитель.

Машины ехали навстречу друг другу.

В результате ДТП водитель автомобиля ПАЗ и женщина-пассажир 46-и лет автомобиля ГАЗ получили ранения. Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.