Тройное ДТП под Курском: один погиб, еще один ранен

Полиция выясняет причины ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе Курской области 26 декабря примерно в 17:20.

На 14 километре автодороги "Селиховы дворы - Иванино", по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-33025, за рулем которого был 25-летний водитель, он ехал со стороны Курска в направлении Курчатова, встречного автомобиля «Рено Сандеро», под управлением 43-летнего водителя, и автомобиля «Лада Ларгус», под управлением 25-летнего водителя.

Последний ехал позади автомобиля «Рено». В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Сандеро» от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля ГАЗ получил ранения и был доставлен в больницу, рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, уточнили в полиции.