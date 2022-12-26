Прокуратура опротестовала решение Курского Горсобрания

Горсобрание приняло решения, которые могут повлечь давление на бизнес, считают в ведомстве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курское городское Собрание приняло решение о внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Курск».

Согласно внесенным изменениям проверка соблюдения правил благоустройства может проходить как в форме муниципального контроля, так и в других формах, определенных администрацией города.

- Наделение органов администрации Курска полномочиями по выявлению ненадлежащего состояния объектов и элементов благоустройства и составлению протоколов об административных правонарушениях вне рамок муниципального контроля - это превышение компетенции органа местного самоуправления, - считают в прокуратуре.

Кроме того, приложением к Правилам благоустройства установлены требования к размерам нестационарных торговых объектов.

Это противоречит требованиям федерального законодательства, поскольку органы местного самоуправления не наделены полномочиями по определению площади уже установленных сооружений, комментирует ведомство.

Эти изменения нарушают права предпринимателей - владельцев размещенных нестационарных торговых объектов, а также могут повлечь излишнее давление на бизнес, отметили в прокуратуре региона.

Прокуратура Курска опротестовала этот нормативный акт и требует отменить незаконные положения.