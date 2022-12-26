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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 18:23

В Курске в аварии на Энгельса пострадала женщина

ДТП случилось поздно вечером 25 декабря
Ольга ДАНИЛОВА
Водителям рекомендуют быть осторожными на дороге зимой

Водителям рекомендуют быть осторожными на дороге зимой

Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 25 декабря в 21 час 15 минут на улице Энгельса в Курске вблизи дома 173 «Ж».

- По предварительным данным произошло столкновение автомобиля «Лада Приора» под управлением 21-летнего водителя и автомобиля «Киа», за рулем которого был 40-летний мужчина. В результате ДТП 32-летняя женщина-пассажир автомобиля «Киа» доставлена в больницу Курска, - рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Ранее КП сообщала, что в тот же день в аварии в Курской области пострадал 19-летний водитель. На ВАЗ он ехал со стороны Железногорска.