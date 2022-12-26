«Новогоднее приключение на мельнице» под Курском перенесли из-за погодных условий

Гулянья перенесли на неопределенный срок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Праздничная программа «Новогоднее приключение на мельнице» переносится в связи с погодными условиями, сообщили в администрации региона.

- 28 декабря на территории будущего этнографического комплекса «Парк мельниц» в селе Красниково Пристенского района планировалась проведение интерактивного представления для детей и взрослых «Новогоднее приключение на Мельнице». Организаторы приносят извинения перед гражданами, которые уже запланировали провести свой досуг на свежем воздухе в назначенную дату, но для комфортного пребывания на территории комплекса необходима сухая, морозная погода. Принято решение о переносе мероприятия. О точной дате проведения будет объявлено дополнительно, - сказали в Доме Советов.

Напомним, что в рамках «Новогоднего приключения на Мельнице» планировались театрализованное представление, игры и квест. Гости также смогут согреться чаем из настоящего русского самовара.