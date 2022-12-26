В Курске на флешмоб "АвтоЕлка" съехались 260 машин

Сотни автомобилистов съехались на флешмоб Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 декабря на площадке возле СКК прошел флешмоб «АвтоЕлка». Всего собралось здесь около 260 машин. Приезжали на автомобилях, мотоциклах и даже квадроциклах.

Кто-то украшал автомобили гирляндами и наряжался в новогодние костюмы. На месте флешмоба был организован горячий чай. Участники автоклубов города в дружеской атмосфере, терпеливо выстраивали елку из автомобилей.

Участниками предновогодней акции стали MAJORKA_KURSK, ADK, KURSK HAUS, KURSK_AVTO_GROUP, БМВ клуб Курск, loud_cars_in_kursk, AUDI С4 Club Курск, КДС, Mitsubishi Lancer 9 Club Курск, BASS CLUB, Japan Car Club / JDM, KURSK BASS MAFIA, SOUND TUNING CAR, КУРСКИЙ SYNDICATE, АВТОКАДР_46, Samara_club_auto, Vintageauto, МотоКурск, Subaru Club Kursk.