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НовостиОбщество26 декабря 2022 17:58

В Курске на флешмоб "АвтоЕлка" съехались 260 машин

Акция прошла возле СКК 25 декабря
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Сотни автомобилистов съехались на флешмоб

Сотни автомобилистов съехались на флешмоб

Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 декабря на площадке возле СКК прошел флешмоб «АвтоЕлка». Всего собралось здесь около 260 машин. Приезжали на автомобилях, мотоциклах и даже квадроциклах.

Кто-то украшал автомобили гирляндами и наряжался в новогодние костюмы. На месте флешмоба был организован горячий чай. Участники автоклубов города в дружеской атмосфере, терпеливо выстраивали елку из автомобилей.

Участниками предновогодней акции стали MAJORKA_KURSK, ADK, KURSK HAUS, KURSK_AVTO_GROUP, БМВ клуб Курск, loud_cars_in_kursk, AUDI С4 Club Курск, КДС, Mitsubishi Lancer 9 Club Курск, BASS CLUB, Japan Car Club / JDM, KURSK BASS MAFIA, SOUND TUNING CAR, КУРСКИЙ SYNDICATE, АВТОКАДР_46, Samara_club_auto, Vintageauto, МотоКурск, Subaru Club Kursk.