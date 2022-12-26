Под Курском 19-летний водитель улетел в кювет

Аварии на дорогах области происходят ежедневно Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 25 декабря приблизительно в 21 час 50 минут на 59-м километре автодороги «Тросна – Калиновка».

- 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 ехал со стороны Железногорска в направлении Дмитриева. По предварительным данным он допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием машины. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в лечебное учреждение, рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участника ДТП будет дана правовая оценка, сказали в полиции.

Ранее КП сообщала о ДТП в Курске, в котором пострадали четверо молодых людей, в том числе три девушки.