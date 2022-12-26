Курские трассы к пунктам пропуска на границе с Украиной могут передать в федсобственность

Тогда часть муниципальных дорог могут перейти в областную собственность Фото: Даниил НАЙХИН

Минтранс доработал законопроект о восстановлении дорог в регионах за счет средств федерального бюджета. Поправки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ определяет критерии, по которым региональная трасса может быть переведена на баланс Росавтодора. Сейчас такую практику применяют для стратегически важных магистралей, которые субъекты не могут отремонтировать самостоятельно.

Проект Минтранса предполагает, что федеральными могут назначаться трассы к туристическим и природным объектам, а также пунктам пропуска на границе.

- В случае принятия доработанного законопроекта появится возможность передать 337,4 километров дорог регионального значения Курской области в федеральную собственность. Речь идет, в частности, о трассах к пунктам пропуска на границе с Украиной: Дьяконово - Суджа - граница с Украиной, Курск - Льгов - граница с Украиной и других. Высвободившиеся средства регионального дорожного фонда позволят построить новые автомагистрали и забрать на региональный уровень часть муниципальных дорог, - отметил губернатор региона Роман Старовойт.