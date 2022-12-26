В ДТП в Курске пострадали три девушки и 21-летний водитель

Полиция выясняет обстоятельства аварии Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже сообщала об аварии, которая произошла поздно вечером 25 декабря в Курске.

ДТП случилось на улице Карла Маркса вблизи дома 73 «А».

- 21-летний водитель на «Тойоте Марк 2» ехал по улице Карла Маркса со стороны проезда Светлый в сторону улицы Рябиновой. По предварительным данным он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП получили ранения водитель автомобиля и три девушки-пассажирки 20, 18 и 17 лет, - рассказали в ГИБДД региона.

С ранениями различной степени тяжести они были доставлены в больницы Курска.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.