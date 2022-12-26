В Курской области дороги от снега чистят более 280 единиц техники

За ночь выпало до шести миллиметров осадков Фото: Даниил НАЙХИН

За ночь в Курской области выпало до шести миллиметров осадков, сейчас снегопад продолжается. Дорожные службы ведут работу по очистке трасс от снега и наледи. Как сообщили в Доме Советов, задействовано более 280 единиц техники, 73 из них – на федеральных автомагистралях, 151 – на дорогах регионального и межмуниципального значения, 60 – в областном центре.

Израсходовано более 5,5 тысяч тонн противогололедных материалов.

В первую очередь техника работает на высокоинтенсивных дорогах и опасных участках – съездах, мостах, эстакадах и путепроводах, пояснили в обладминистрации.

К автомобилистам обращаются с просьбой водить плавно, соблюдать дистанцию и скоростной режим, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и поворотами.