Курянина задержали по подозрению в краже из машины

На парня могут завести дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ночью неизвестный взломал дверь машины, не оборудованной сигнализацией, и забрал из салона мобильный телефон и пять тысяч рублей наличными. Владелец узнал о случившемся только к обеду следующего дня. Следственно-оперативная группа тщательно осмотрела место происшествия, а сотрудники уголовного розыска приступили к оперативной отработке информации.

Были найдены, в том числе, кадры видеонаблюдения, запечатлевшие возможного подозреваемого. Он оказался хорошо знаком полицейским.

Ранее судимого 21-летнего курянина уже привлекали к ответственности. Установить его местонахождение оперативники сумели в течение дежурных суток.

По данному факту проводится проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сказали в полиции.