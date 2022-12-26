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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 16:19

Курянина задержали по подозрению в краже из машины

Его нашли по кадрам видеокамеры
Ольга ДАНИЛОВА
На парня могут завести дело

На парня могут завести дело

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ночью неизвестный взломал дверь машины, не оборудованной сигнализацией, и забрал из салона мобильный телефон и пять тысяч рублей наличными. Владелец узнал о случившемся только к обеду следующего дня. Следственно-оперативная группа тщательно осмотрела место происшествия, а сотрудники уголовного розыска приступили к оперативной отработке информации.

Были найдены, в том числе, кадры видеонаблюдения, запечатлевшие возможного подозреваемого. Он оказался хорошо знаком полицейским.

Ранее судимого 21-летнего курянина уже привлекали к ответственности. Установить его местонахождение оперативники сумели в течение дежурных суток.

По данному факту проводится проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сказали в полиции.